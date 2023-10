Fear the Walking Dead, lo showrunner spiega QUEL clamoroso addio

Nella notte è stato trasmesso su AMC l'ottavo episodio di questa ottava e ultima stagione di Fear the Walking Dead, lo spin-off prequel di The Walking Dead che attraverso gli ultimi episodi si inserirà cronologicamente con il presente dello show principale, giunto a conclusione alla fine della sua 11esima stagione. Ebbene sì, c'è stato un addio.

"La verità è importante. Anche se viene solo ascoltata ad alta voce. Anche se viene sentita solo una volta". Queste sono le parole pronunciate durante l'episodio "Good Out Here" della quarta stagione di Fear the Walking Dead, che si era concluso quando la spia undicenne dell'Avvoltoio Charlie (Alexa Nisenson) ha improvvisamente sparato e ucciso Nick Clark (Frank Dillane).

La verità è stata sentita ad alta voce nell'episodio "Iron Tiger" andato in onda domenica, che si è concluso anch'esso con uno scioccante colpo di pistola dopo che Madison Clark (Kim Dickens) ha affrontato l'ormai giovane donna che ha ucciso suo figlio. In entrambi i casi è stata Charlie a premere il grilletto. Ricordiamo che il finale di Fear sarà diviso in due parti.

L'episodio ha mostrato Madison, Victor Strand (Colman Domingo) e Daniel Salazar (Rubén Blades) riuniti per scoprire che Luciana (Danay García) ha passato gli ultimi sette anni a preparare benzina per PADRE e a usare le sue scorte per continuare la missione del camionista "Orso Polare" Clayton di lasciare scatole di aiuti con il messaggio "prendi quello che ti serve, lascia quello che non ti serve". Solo l'operazione segreta di Luciana ha creato due dozzine di stazioni di servizio in tutto il Paese per aiutare le persone, trasportando carburante e provviste tramite un camionista con il nickname "Iron Tiger".

La "Tigre di Ferro" si è rivelata essere una ventenne, Charlie, che Strand credeva morta perché avvelenata dalle radiazioni quando lasciarono il Texas irradiato in zattera. Come si è scoperto, June Dorie (Jenna Elfman) è riuscita a curare Charlie a PADRE, ma le sue condizioni la rendevano troppo pericolosa per essere allevata sull'isola con gli altri ragazzi. Charlie era talmente in preda ai sensi di colpa per la morte di Nick che ha aiutato Luciana a costruire le sue stazioni per "trasformare tutto il dolore e la sofferenza in qualcosa di più".

Una Charlie contrita confessa di aver ucciso Nick e si scusa con Madison. Ennis (Evan Gamble) scatena l'orda di zombie che invade e distrugge lo stadio e apparentemente uccide Madison, così Nick uccide Ennis e Charlie, a sua volta, uccide Nick. Per rimediare, Charlie accetta di infiltrarsi nell'hotel requisito da Troy Otto (Daniel Sharman) e di uccidere l'uomo che sostiene di aver ucciso Alicia.

Charlie ha rappresentato per Madison la prova definitiva di quanto fosse cambiata. Era in grado di perdonare la persona che aveva ucciso suo figlio? Alla fine è riuscita a farlo, anche se in questo episodio è stato molto complicato e ha messo Charlie in una posizione molto precaria. Sembrava che, per dare a Charlie quel perdono e rimediare al fatto di averla portata a Troy, avrebbe dovuto rinunciare a PADRE, la cosa per cui stava combattendo".

In questo modo, Charlie ha tolto a Troy la possibilità di fare leva su di lei, togliendosi la vita.

"È stata una decisione importante, che nasce dalla volontà di dare a Charlie un vero addio. L'ultima volta che l'abbiamo vista era su quella barca e soffriva per la malattia da radiazioni, e sembrava che quella potesse essere la sua fine. Ma quando ci siamo imbarcati in questa stagione, ci è sembrato che meritasse qualcosa di più", ha dichiarato Andrew Chambliss, showrunner insieme a Ian Goldberg, a proposito della morte di Charlie.