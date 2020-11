Fear The Walking Dead, lo showrunner spiega: 'Ecco il perché di quel sacrificio'

L'ultimo episodio di Fear The Walking Dead ha presentato ai fan un momento piuttosto forte dal punto di vista emotivo: in molti, però, hanno continuato a interrogarsi sulla scelta di far sacrificare un personaggio il cui destino avrebbe facilmente potuto prendere una piega diversa.

Chi ha visto l'episodio avrà già capito di chi parliamo: nell'ultima puntata di Fear The Walking Dead abbiamo infatti visto Janis confessare un omicidio che sappiamo non abbia commesso, grazie alle prove inconfutabili portate alla luce da John Dorie.

Una scelta, quella di andare incontro all'inevitabile condanna a morte, che ci viene però spiegata dallo showrunner Andrew Chambiss: "Penso che Janis abbia apprezzato davvero molto il fatto che John si sia spinto così lontano per tentare di scagionarla. Ma Janis ha vissuto sotto Virginia molto più tempo di John. Ha perso suo fratello in un tentativo di fuga. Sa bene che Virginia avrebbe ottenuto questo in un modo o nell'altro. Quindi sa bene che qualunque cosa John avrebbe fatto non avrebbe funzionato. Quindi la sua decisione serve a risparmiare John" sono state le parole di Chambiss.

Sempre lo showrunner ha recentemente commentato la reunion tra due personaggi di Fear The Walking Dead; a tal proposito, Austin Amelio ha parlato del ritorno di Sherry in Fear The Walking Dead.