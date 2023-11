Fear the Walking Dead, gli showrunner spiegano il finale: 'Siamo così felici'

Nella notte di ieri è andato in onda il gran finale di Fear the Walking Dead, che vi abbiamo già riassunto su queste pagine. Ora che la conclusione dello spin-off prequel di The Walking Dead è ormai disponibile a tutti, gli sceneggiatori della serie hanno risolto alcuni enigmi rimasti e commentato il viaggio intrapreso diversi anni fa e concluso.

Nei momenti finali dello show, Alicia è tornata, si è riunita a Madison e ha rivelato di aver sentito la storia del sacrificio di Madison da MADRE: i sopravvissuti di PADRE che si sono mobilitati per aiutare le persone in nome di Madison. Alicia e Madison sono state credute morte e hanno ispirato le persone, ma la loro eredità è una speranza. Madison, Alicia e Tracy sono quindi partite alla volta del luogo in cui possono aiutare maggiormente le persone: Los Angeles, California. "Non sarà mai come prima", dice Madison. "Questo non significa che non possiamo ricominciare". Le Clarks sono così tornate a casa a Los Angeles.

Secondo gli showrunner e autori degli episodi Andrew Chambliss e Ian Goldberg, il piano è sempre stato quello di concludere Fear the Walking Dead con il ritorno di Alicia nella serie e il ricongiungimento di Alicia con Madison. Alycia Debnam-Carey aveva lasciato lo spin-off di The Walking Dead l'anno scorso dopo sette stagioni - solo un episodio prima che Dickens facesse il suo atteso ritorno dopo essere stata "uccisa" nella quarta stagione.

"È sempre stato un nostro sogno", ha dichiarato Goldberg, in esclusiva a ComicBook, a proposito del cameo di Alicia. "Avevamo iniziato a parlarne nella stagione 7 quando sapevamo che avremmo riportato Madison nello show. E ne abbiamo parlato con Alycia fin da allora, piantando il seme di un'idea che avevamo per il modo in cui sarebbero tornate insieme e riunite alla fine. Ed è in definitiva il motivo per cui abbiamo costruito l'ottava stagione nel modo in cui l'abbiamo fatto, e in particolare la seconda parte, questa questione dell'eredità di Alicia e Madison".

"Ci sembrava innegabile che lo show dovesse concludersi con una reunion tra loro due", ha aggiunto Goldberg. "E siamo molto, molto felici che tutto abbia funzionato".

Poiché Debnam-Carey è stata impegnata su un'altra serie (Saint X, girata nella Repubblica Dominicana), c'era un problema di natura logistica per il ritorno del personaggio in Fear the Walking Dead.

"C'è sempre stata la preoccupazione che i programmi non si allineassero, ma abbiamo cercato di rimanere in comunicazione con lei e di tenerla aggiornata sulla direzione che stava prendendo la storia. E poi, quando ci siamo avvicinati alle date di produzione vere e proprie, siamo riusciti fortunatamente a risolvere il problema", ha rivelato Chambliss. "Ma sì, stava lavorando ad altri show, quindi ci sono state molte telefonate per cercare di rimanere aggiornati. Tuttavia, ci siamo assicurati che saremmo stati in grado di realizzarlo perché era davvero importante per noi".