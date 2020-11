Fear the Walking Dead, spiegati i riferimenti a Negan e Easy Street dell'ultimo episodio

Nell'episodio 5 della stagione 6 intitolato Honey, Sherry (Christine Evangelista) e il suo gruppo hanno reclutato Dwight (Austin Amelio), coinvolgendolo nel loro piano per uccidere Virginia. Ma le cose non sono andate come i due si aspettavano mostrando delle enormi fratture nella coppia legate al loro passato con Negan.

Morgan (Lennie James) ha cercato di persuadere Sherry e Dwight a evitare l’attacco, preoccupato per la sicurezza di tutti i loro amici, ma Sherry era irremovibile sul fatto che fosse il momento di agire. Sherry ha discusso con Dwight, ma in seguito, ha rivelato che ha ancora una rabbia irrisolta a causa di ciò che è accaduto con Negan al Santuario e ha rifiutato di rinunciare al suo obiettivo.



In un'intervista con Entertainment Weekly, il co-showrunner Ian Goldberg ha spiegato perché Sherry non è sulla stessa linea di Dwight, con il risultato che la coppia per il momento si separerà.

"Il trauma che ha subito da Negan non è mai passato” ha detto Goldberg "e così, lo sta ancora portando con sé.”



"Dwight ha ottenuto la sua personale chiusura del cerchio, sia nel suo periodo in The Walking Dead e anche nel viaggio di trasformazione che ha avuto da quando è arrivato dalla Virginia al Texas" ha spiegato Goldberg.

"Ha esorcizzato quei demoni, Sherry no. Questo è in definitiva, tragicamente, ciò che li tiene separati alla fine dell'episodio. Finché Sherry non troverà un modo per riparare quella ferita dentro di lei, per quello che è successo con Negan, lei e Dwight non potranno stare insieme".



C'era anche un cenno a Easy Street, la canzone che Daryl ha dovuto sopportare continuamente mentre era prigioniero di Negan e Dwight al Santuario. Quando interroga uno degli uomini di Virginia nel tentativo di scoprire la sua posizione, Dwight usa la stessa tecnica di tortura, sebbene non fosse la stessa canzone.



"Abbiamo giocato con l’idea”, ha dichiarato il collega co-showrunner Andrew Chambliss, "ma in mezzo all’apocalisse trovare una qualche forma di media con 'Easy Street' sarebbe stato impossibile."



I fan si chiedono se ci sono dei collegamenti tra Virginia e Maggie nei due show, mentre un primo trailer di The Walking Dead svela quando tornerà la serie.