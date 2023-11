Fear the Walking Dead, spiegazione del finale della serie

AMC ha messo finalmente la parola fine su Fear the Walking Dead, il primo spin-off prequel che si è allineato con la timeline di The Walking Dead, grazie al doppio episodio speciale andato in onda nella notte di ieri. Le storyline dei vari personaggi protagonisti sono state chiuse e un altro capitolo di questa saga si è concluso definitivamente.

La fine coincide con l'inizio, ed è qui che si apre il finale della serie "The Road Ahead": all'inizio.

Madison ha delle visioni di Nick e Alicia prima della caduta. Sono felici. Sorridono. Sono vivi. E Troy Otto (Daniel Sharman) è morto, ucciso da Madison. E da Alicia: Madison ha pugnalato a morte Troy con i resti scheletrici del braccio mozzato di Alicia, vendicando la figlia che aveva ucciso. "Devi combattere per Tracy come hai combattuto per Nick e Alicia", dice Troy a Madison in punto di morte, rivelando una notizia sconvolgente: Tracy (Antonella Rose) non è sua figlia. È la figlia di Alicia ed è l'unica famiglia rimasta a Madison.

In seguito, Madison salva Tracy dai walkers e giustifica l'uccisione di Troy come qualcosa che doveva essere fatto per proteggere PADRE. Tracy rifiuta l'affermazione che Alicia fosse sua madre e allontana Madison, ma con una caviglia ferita e il resto del branco di zombie di Troy ancora in circolazione, Madison è l'unica speranza di sopravvivenza per Tracy.

Nel finale PADRE viene decimata, ma Madison almeno protegge i suoi abitanti e il nome del gruppo viene cambiato in "MADRE" in riconoscimento del suo sacrificio. Mentre PADRE era un insediamento fisso di Walking Dead, MADRE è una rete di piccoli gruppi sparsi in tutto il paese, ma uniti dall'unico scopo di aiutare le persone.

Ogni gruppo di sopravvissuti prende le provviste e si avventura lungo un percorso diverso. Il loro obiettivo collettivo è diffondere il messaggio di altruismo di Madison e Alicia e aiutare chiunque abbia bisogno di assistenza. Nonostante si dirigano in direzioni opposte, Luciana sottolinea come le squadre possano tenersi in contatto via radio, il che significa che i protagonisti non saranno definitivamente divisi alla fine di Fear The Walking Dead. Nel corso del finale è stato mandato in onda il trailer di The Ones Who Live, il nuovo spin-off in arrivo a febbraio.

June e Odessa riportano il MRAP alla baita di John Dorie in Texas, con la giovane che spera di imparare medicina dalla sua compagna. June è diventata una sorta di figura materna per Odessa da quando si sono incontrate a PADRE. Dwight e Sherry restano in Georgia, presumibilmente con gli altri ragazzi di PADRE, e progettano di rintracciare i genitori dei bambini presi da Shrike e Crane. Si rifugeranno nelle rovine del Santuario.

Daniel e Luciana restano insieme, ritrovando il gatto Skidmark grazie ad Alicia. Prima di partire, Daniel riconosce Strand come un uomo cambiato parlandogli in tedesco, la lingua di "Anton". I vari sopravvissuti di Fear The Walking Dead sono sparsi in questi gruppi, nascosti nel retro dei camion.

Fear The Walking Dead si conclude sollevando dei dubbi su quali personaggi conoscano la verità sulla sopravvivenza di Madison e Alicia Clark. L'unico personaggio di Fear The Walking Dead che sa definitivamente che entrambe le donne sono ancora vive - a parte Tracy Otto, loro nuova compagna di viaggio - è Victor Strand. Alicia e Madison si lasciano deliberatamente individuare nello specchietto retrovisore del furgone di Strand, lasciandolo andare avanti nella consapevolezza che le due eroine sono al sicuro.

Gli altri protagonisti di Fear The Walking Dead hanno sentito Russell affermare alla radio che Alicia potrebbe essere sopravvissuta all'attacco di Troy, ma nessuno di loro ne è certo. Per quanto riguarda Madison, Daniel, Luciana, June, Dwight e Sherry credono fermamente che Madison sia morta dopo averli salvati dalla mandria di zombie di Troy. Il gruppo non ha la minima idea che Madison possa essere scampata a quell'enorme esplosione infuocata e crede anche che Tracy sia scomparsa dopo essere scappata da Strand.