Fear The Walking Dead: la stagione 6 avrà un'atmosfera dark

Gli sceneggiatori Andrew Chambliss e Ian Goldberg sono stati chiarissimi: la sesta stagione di Fear The Walking Dead sarà molto più tetra e i toni cupi dello shockante quinto finale di Stagione [SPOILER] permarranno anche nel prossimo capitolo.

“[Nella sesta Stagione] I nostri personaggi affronteranno un viaggio diverso, molto più oscuro, e ciò li condurrà ad affrontare un avversario che ha ideali esattamente all'opposto di quelli per cui si sono battuti fin'ora. Dovranno far fronte a situazioni che metteranno in crisi la loro fede nel mondo benevolo che hanno difeso fino allo stremo."

"Appena superato il trauma di aver perso la sua famiglia, Morgan è ferito mortalmente al petto e in balia dei camminatori. Alicia ha fatto pace con la violenza contro cui lotta da inizio stagione, solo per confrontarsi con qualcuno che la obbligherà a perpetrare la stessa violenza per fini a lei ignoti. Strand finalmente scorge un briciolo di bontà in se stesso, solo per trovarsi in una posizione in cui dovrà abbracciare i suoi vecchi modi per aiutare le persone a cui tiene. Alla fine Dwight smette di incolpare se stesso per ciò che Negan lo ha obbligato a fare, per ritrovarsi subito dopo sotto il controllo di un nuovo despota che potrebbe costringerlo a compiere altre crudeltà. Luciana ha sacrificato tutto ciò che poteva per salvare le persone a lei care, ma invano. Grace supera le sue paure di avvicinarsi a qualcuno, solo per sapere che potrebbe aver aspettato troppo tardi per condividere quei sentimenti con Morgan.”

Per ordine di Virginia (Colby Minifie), alla fine della quinta stagione, il gruppo viene viene sciolto e inviato in angoli remoti del suo regno post-apocalittico: i protagonisti dovranno ora abituarsi alla loro nuova vita o lottare strenuamente per riguadagnare la loro libertà.

Nonostante i fan di Fear the Walking Dead vogliano nuovo showrunner, il celebre spin-off tornerà su AMC nel 2020, mentre ben più vicina è The Walking Dead, in onda dall'8 ottobre.