Fear The Walking Dead, la stagione 7 vedrà uno scontro apocalittico tra Morgan e Victor

Qualche giorno fa avevamo visto un primo trailer della stagione 7 di Fear The Walking Dead, e successivamente AMC ha pubblicato sul suo canale YouTube una versione più lunga e dettagliata del video. Le immagini non sono ancora visibili in Italia, ma sembra di capire che i nuovi episodi verteranno sulla rivalità tra Morgan Jones e Victor Strand.

In uno scenario quanto mai apocalittico, Strand (interpretato da Colman Domingo) sembra pronto a prendersi il ruolo del grande antagonista della settima stagione di Fear The Walking Dead. La sua voce fuori campo dichiara che la battaglia è solo all'inizio.

La stagione precedente, da poco disponibile su Amazon Prime Video, era incentrata su Morgan (Lennie James) che era stato dato per morto da Virginia, leader dei Pionieri, e si è conclusa con le testate nucleari lanciate da Teddy (John Glover). Le armi nucleari hanno completamente stravolto il paesaggio, e adesso gli zombie non sono più l'unico problema da affrontare per i sopravvissuti.

Morgan Jones e Victor Strand, che in passato hanno anche collaborato, hanno sempre manifestato in modo diverso la rispettiva leadership. A giudicare dal trailer, adesso sembra proprio che il loro periodo da alleati sia ormai alle spalle. Nelle immagini vediamo anche Aisha Tyler, ma non è ancora chiaro quale sarà il suo personaggio in Fear The Walking Dead, né se starà dalla parte di Victor o di Morgan.