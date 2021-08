Fear the Walking Dead, una star paragona il suo personaggio a James Bond

Grande protagonista del recente trailer ufficiale di Fear the Walking Dead 7, Victor Strand è uno dei personaggi più attesi della nuova stagione della serie spin-off. Non vede l'ora di rivederlo in azione anche il suo interprete, Colman Doming, che in una recente intervista lo ha definito il "James Bond dell'apocalisse zombie".

"Ho pensato: 'Sai una cosa? Non so quanto durerà il nostro show'. Può durate otto, nove, dieci, dodici stagioni. ma penso che Victor sia un personaggio talmente avvincente da meritare il suo tipo di universo" ha dichiarato l'attore a Deadline. "Crescendo con questo personaggio ne ho capito le stranezze, quanto è bravo o quanto è cattivo, e penso che abbia tante altre storie da raccontare. Un minuto prima non sai che parla spagnola fluentemente, che sappia pilotare un aereo o una barca. È come il James Bond dell'apocalisse zombie. Mi piacerebbe vedere dove andrà, chi lo sa?"

In questo settimo arco narrativo, Victor Strand è sopravvissuto alle esplosioni causate dal lancio di una serie di testate nucleari insieme a Morgan Jones (Lennie James) e Alicia Clark (Alycia Debnam-Carey). Ora i protagonisti si ritrovano in una landa desolata e radioattiva che sembra destinata a diventare peggio di quanto visto a Hiroshima, Nagasaki e Chernobyl.

I nuovi episodi dello show debutteranno su AMC il prossimo 17 ottobre. Intanto, vi lasciamo alle prime immagini di Fear the Walking Dead 7.