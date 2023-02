Fear the Walking Dead: i due protagonisti salutano lo show prima della stagione finale

Come noto, l'ottava stagione di Fear the Walking Dead sarà anche l'ultima per lo spin-off di The Walking Dead ed esordirà su AMC il prossimo maggio. Tuttavia, con largo anticipo sulla messa in onda della prima parte di stagione, le star Austin Amelio e Christine Evangelista hanno già iniziato a salutare lo show attraverso i loro canali social.

I due co-protagonisti hanno interpretato la coppia di ex-Savior in The Walking Dead prima di passare allo spin-off, che AMC ha annunciato si concluderà con un'ottava e ultima stagione, mentre il canale via cavo sta organizzando la prossima fase dell'universo di Walking Dead con una lunga serie di nuovi spin-off in arrivo.

Composta da soli 12 episodi, l'ottava stagione sarà distribuita in due parti da sei episodi, a partire dalla prima parte il 14 maggio, per concludersi nel corso del 2023 su AMC e AMC+.

"Mi mancherà questo mondo", ha scritto Amelio nella didascalia di un post su Instagram che mostra Dwight a cavallo. Evangelista ha postato invece alcune immagini di Sherry con il seguente messaggio: "'Noi siamo The Walking Dead'. Sono grata di aver fatto parte di questo folle mondo e, cavolo, ne ho amato ogni minuto".

Amelio ed Evangelista sono apparsi per la prima volta insieme nell'episodio "Always Accountable" della sesta stagione di The Walking Dead nel 2015, lo stesso anno in cui ha debuttato Fear the Walking Dead, serie ambientata all'inizio dell'apocalisse zombie.

Dopo che Sherry è fuggita da Negan (Jeffrey Dean Morgan) e dall'opprimente Santuario nella stagione 7 della serie principale, Dwight l'ha seguita in Texas prima di incrociare la propria strada con il gruppo di sopravvissuti altruisti di Morgan Jones (Lennie James) e Alicia Clark (Alycia Debnam-Carey). Dwight e Sherry si sono infine riuniti nella sesta stagione di Fear e, nella settima stagione, sono diventati i cavalieri mascherati soprannominati "Dark Horses".

Come già anticipato, in Fear the Walking Dead 8 ci sarà un salto temporale per riallinearsi alla narrazione della serie principale, conclusasi lo scorso anno con l'11esima stagione.