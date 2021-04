Fear The Walking Dead: svelato lo scioccante segreto di Virginia e Dakota

Nel corso dell'ultima puntata di Fear the Walking Dead andata in onda la scorsa domenica, i fan hanno assistito ad una scioccante rivelazione fatta da Virginia sul conto di Dakota. Se non siete ancora in pari, vi raccomandiamo di non proseguire oltre con la lettura per non incorrere in Spoiler!

Morgan e Ginny, dopo essere sfuggiti alla sparatoria, si nascondono nella torre dell'acqua e qui la donna, in preda al panico, supplica Morgan di portarla da Dakota per un faccia a faccia prima che soccomba alla ferita da proiettile, ma lui chiede di sapere la verità. Ginny quindi, visibilmente scossa, svela che in realtà Dakota non è sua sorella, bensì sua figlia.

"Ero giovane", spiega Ginny, "i miei genitori si vergognavano". Prima che la donna possa rivelare di più però, sono costretti a fuggire dal fuoco del furgone MRAP rubato e requisito da Sherry e dalla sua banda di emarginati mascherati. Morgan però è convinto che Ginny stia mentendo e chiede di conoscere la verità.

Questo non è stata di certo l'unica scioccante rivelazione di Fear The Walking Dead 6. All'interno della chiesa trasformata in prigione poi, una Dakota furioso affronta Ginny per aver ucciso i loro genitori. Ginny confessa: "Non erano i tuoi genitori, Dakota. E non sono tua sorella. Sono tua madre. I nonni non ti proteggevano. Ho dovuto portarti via da lì". Tutto ciò che Ginny ha fatto è stato proteggere sua figlia, incluso mantenere segreta la loro vera relazione. Cosa ne pensate di questa stagione di Fear The Walking Dead? Ditecelo nei commenti.