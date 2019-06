Fear The Walking Dead ci svelerà il destino di Sherry, ex-moglie di Dwight

C'è ancora tanta strada da fare per Dwight lungo il cammino della redenzione e della ricerca dell'ex-moglie Sherry, vista per l'ultima volta nell'episodio 7x07 Tu sei il mio Sole (Sing me a Song).

Lo showrunner Ian Goldberg, però, ci ha tenuto a rassicurare i fan: Dwight è destinato a portare avanti la sua ricerca costantemente e senza arrendersi, e la serie risponderà a tutte le domande riguardo sua moglie (nonché moglie 'forzata' di Negan).

"Se quest'episodio ci mostra qualcosa, è che Dwight non è assolutamente intenzionato ad arrendersi sulla ricerca di Sherry. Dory e June gli hanno dato rinnovata speranza che lei possa ancora essere là fuori, per cui continuerà a cercarla. Parallelamente a ciò, Dwight porterà avanti anche la missione affidatagli da Deryl, che è semplicemente 'sistemare le cose'. Il che può esser fatto in tanti modi diversi, che non conducono necessariamente a Sherry" ha spiegato Goldberg.

Austin Amelio, interprete di Dwight, ha voluto comunque ricordare ai fan che la strada da percorrere è ancora lunga e travagliata: "Posso dire che non diventerà assolutamente più semplice per lui. Probabilmente è nel peggior posto in cui si sia mai trovato, ed è una situazione pesante" ha dichiarato l'attore lo scorso aprile.

Amelio, recentemente, ha anche spiegato come sia nata l'idea del crossover con la serie principale. Ecco, invece, cosa dovremmo aspettarci dalla sesta stagione di Fear The Walking Dead.