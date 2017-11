Fear the Walking Dead e The Walking Dead: stasera sapremo qualcosa del crossover

I due mondi collidono: ecco come si presenta l'immagine promozionale delche, per la prima volta vedrà unite due serie molto famose: The Walking Dead & Fear The Walking Dead . Stasera vedremo quale personaggio opererà il "passaggio".

La AMC ha annunciato che proprio stasera, durante lo show The Talking Dead, sarà rivelato il nome del personaggio che opererà il crossover, passando da una serie all'altra.

La notizia che ci sarebbe stata questa "unione" tra le due serie tv, era stata data lo scorso mese, al New York Comic-Con, dove la AMC ufficializzò la questione crossover. In questo video, che potete vedere qui sotto, la AMC ha divulgato dunque via social un piccolo promo per farci sapere che l'identità del personaggio del crossover sarà rivelata proprio stasera durante la messa in onda di The Talking Dead.

Ecco la caption del post:



"The Walking Dead AMC

✔

@WalkingDead_AMC

ECCOCI. Il personaggio del crossover sarà rivelato QUESTA DOMENICA @AMCTalkingDead. Sintonizzatevi il 26 novembre alle 10/9C. #TWD #FearTWD"

Curiosi?