Fear the Walking Dead, la toccante storia dietro la reunion fra Dwight e Sherry

Il vero amore si ritrova sempre. È quello che devono aver pensato gli attori di Dwight e Sherry, divisi da Negan nello show principale di The Walking Dead. Ma una nuova occasione è stata data loro in Fear the Walking Dead e i retroscena sulla reunion stringono il cuore. Anche gli attori si erano detti addio da anni.

E in origine fu Fear the Walking Dead, solo il primo dei numerosissimi spinoff di The Walking Dead che si preparano ad approdare dopo la fine dello show principale. Molti personaggi torneranno e molti altri sono già tornati invece grazie all’allineamento del principale spinoff partito con Morgan Jones e la sua nave madre. Fra questi, i protagonisti di una storia d’amore impossibile, che ci ha spezzato il cuore tanto più li ha tenuti lontani e li ha incattiviti. Stiamo ovviamente parlando di Dwight (Austin Amelio) e Sherry (Christine Evangelista).

La prima scompare da TWD quando fugge dal Santuario di Negan, mentre il secondo ha detto addio alla serie principale un bel po’ di episodi più avanti, quando viene bandito da Daryl che in questi giorni ha visto il suo interprete ferito a causa di un brutto incidente sul set di The Walking Dead. Ma per fortuna, una nuova occasione è stata offerta loro nella scorsa stagione di FTWD, la sesta – ormai siamo alla settima. Nell’episodio Alaska i due si riabbracciano dopo tanto tempo, ma la cosa più toccante è che lo stesso fu per gli attori che li interpretavano.

Ha raccontato Amelio durante il Fandemic Tour di Atlanta: “Ero davvero entusiasta che quella scena potesse accadere, in primo luogo perché non pensavo che i nostri programmi si sarebbero allineati. Quando poi mi hannio detto che anche Christine era tornata ho pensarto: 'È fantastico, forse un giorno ci ritroveremo'. E poi è successo. In realtà, l'abbiamo girato il nostro primo giorno nella serie. Sapere che sarebbe tornata è stato fantastico. Ero davvero, davvero entusiasta di questo. È raro, è davvero difficile da realizzare nel settore. Le persone sono sempre impegnate in programmi e film, quindi è davvero difficile riuscire a incastrare i pezzi. Direi che è stato una specie di appuntamento cosmico".

Anche l’attrice ha detto la sua, ricordando il loro primo, secondo incontro: “Non lo vedevo da anni. Questa è stata la prima cosa che abbiamo girato, letteralmente la prima cosa. È stato un modo folle e fantastico di completare il puzzle. È raro, quasi impossibile, rivedere un personaggio che hai interpretato quanti, cinque o sei anni fa, e avere la possibilità di raccontare la storia di quanto quel personaggio si sia evoluto, cambiato e cresciuto. E in questo caso, indurito". Voi state continuando la visione dello spinoff in parallelo alla serie principale? Ditecelo nei commenti!