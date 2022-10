Fear the Walking Dead: il nuovo trailer annuncia l'inizio delle riprese della Stagione 8!

Attraverso la diffusione in streaming di un nuovo teaser trailer, AMC ha annunciato l'avvio delle riprese della Stagione 8 di Fear the Walking Dead, spin-off che funge da prequel agli eventi di The Walking Dead. Le riprese sono attualmente in corso a Savannah, nello stato della Georgia, con i nuovi episodi che debutteranno sull'emittente nel 2023.

Dopo che le testate sono esplose trasformando lo Stato della Stella Solitaria in un infernale deserto nucleare, "Gone", il finale della stagione 7 di "Gone" trasmesso lo scorso giugno, ha lasciato Morgan Jones (Lennie James) e una Madison Clark (Kim Dickens) ancora viva, diretti a P.A.D.R.E.: un luogo misterioso raggiungibile solo in barca.

Per la prima volta da quando l'Abigail ha preso il largo nella seconda stagione, Fear passerà più tempo sull'acqua che non sulla terraferma quando lo spin-off di Walking Dead tornerà su AMC e AMC+ nel 2023.

Nel teaser di annuncio che la stagione è "in produzione", e che potete vedere in calce a questa news, AMC offre ai fan uno sguardo dietro le quinte al set e ai pericoli che attendono Morgan e compagnia. L'ultima volta che li abbiamo visti, il gruppo si è separato da una malata Alicia Clark (Alycia Debnam-Carey) prima di fuggire dal fallout nucleare con delle zattere.

Insieme ad alcuni personaggi in tuta arancione - forse i prigionieri di P.A.D.R.E.? - il video mostra i protagonisti di Fear più amati dal pubblico, Morgan, Grace (Karen David), e la coppia recentemente riunita Dwight e Sherry (direttamente da The Walking Dead, Austin Amelio e Christine Evangelista).

L'ottava stagione "reinventerà un po' lo show", ha dichiarato il produttore esecutivo e regista di Fear Michael E. Satrazemis a Talking Dead. "Avremo una nuova tavolozza con cui lavorare, visivamente, e un sacco di quella specie di campagna bassa, zone balneari come sfondo, che è qualcosa che i nostri personaggi [dovranno] affrontare".

I produttori esecutivi Andrew Chambliss e Ian Goldberg, che ricoprono il ruolo di showrunner dalla quarta stagione, hanno fatto eco a questi commenti definendo la stagione 8 "una delle più grandi reinvenzioni che abbiamo fatto".

"Introdurremo P.A.D.R.E. e lo vedremo per quello che è, rimuovendo la location", ha detto Goldberg a EW. "Ma le circostanze in cui si trovano i personaggi, speriamo, saranno molto sorprendenti per tutti. È un grande cambiamento".

Chambliss ha aggiunto: "Penso che una cosa che va di pari passo con la produzione dello show è che nelle ultime quattro stagioni siamo stati in Texas e ora stiamo per spostare lo show a Savannah, in Georgia, che si trova sull'acqua. E [la stagione 7] si conclude con Morgan e Madison che vanno in barca. Quindi penso che si possa dire che l'ottava stagione avrà un ambiente molto diverso da quello che abbiamo visto in precedenza. E sarà, per molti versi, incentrata sull'acqua".

Come sapranno gli appassionati, Alycia Debnam-Carey non tornerà nella Stagione 8 di Fear the Walking Dead. Recentemente, Colman Domingo ha parlato di un possibile spin-off su Strand.