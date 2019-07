Fear The Walking dead: vediamo il promo della nona puntata della quinta stagione

Il midseason finale della serie è stato ricco di colpi di scena per i fan di Fear The Walking Dead. Scopriamo quindi quali saranno i prossimi passi del gruppo di sopravvissuti guidati da Morgan Jones e la loro ricerca di altre persone non ancora state infettate.

Il titolo del nono episodio della quinta stagione sarà: "Channel 4". In uscita il prossimo 11 agosto, ecco la sinossi ufficiale disponibile sul sito di AMC: "Il gruppo, viaggiando in un convoglio, raddoppierà i suoi sforzi nella ricerca di altri sopravvissuti". Inoltre nel promo, che trovate in calce alla notizia, vediamo i protagonisti girare un video per far capire alle altre persone quale è il loro obbiettivo, ma non tutto sembra andare per il meglio, soprattutto non è così semplice farsi accettare dagli altri sopravvissuti.

Dopo l'approfondimento del midseason finale di Fear The Walking Dead, commentato dagli showrunner, non ci resta che aspettare tre settimane per scoprire l'impatto che questo ha avuto sui protagonisti della serie.

Siamo sicuri che sarà svelato anche quale sarà il destino del personaggio di Alicia, entrata in contatto con del sangue infetto di zombi. Secondo le parole degli showrunner di Fear The Walking Dead la protagonista, interpretata da Alycia Debnam-Carey, non è ancora fuori pericolo e rischia di non sopravvivere al contagio.