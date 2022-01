Fedeltà, ecco trailer e data d'uscita della nuova serie italiana Netflix!

Si torna a parlare italiano su Netflix: mancano pochi giorni, infatti, all'esordio sulla nota piattaforma streaming di Fedeltà, la nuova serie limitata composta da 6 episodi e ispirata all'omonimo romanzo di Marco Missiroli, vincitore del Premio Strega Giovani e finalista alla 73esima edizione del Premio Strega.

Le riprese di Fedeltà avevano preso il via durante i primi mesi del 2021, ma solo in queste ore Netflix ha deciso di rilasciare il primo trailer ufficiale della serie e di comunicare ai propri utenti una data: stando a quanto leggiamo in coda al trailer stesso, dunque, Fedeltà farà il suo debutto in catalogo il prossimo 14 febbraio.

La nuova serie Netflix seguirà le vicende di Carlo, professore di scrittura creativa, e Margherita, architetta divenuta da tempo agente immobiliare: i due sognano un nuovo appartamento al centro di Milano, ma al tempo stesso avvertono crescere dentro di sé l'attrazione per altre persone, dando il via ad una serie di situazioni che porteranno i nostri ad analizzare il concetto di fedeltà verso il partner e verso sé stessi.

Nel cast di Fedeltà troviamo Michele Riondino nel ruolo di Carlo e Lucrezia Guidone in quello di Margherita: i due protagonisti saranno affiancati da Carolina Sala, Leonardo Pazzagli e Maria Paiato. Voi, intanto, fateci sapere nei vostri commenti quali sono le vostre impressioni basate su questo primo trailer!