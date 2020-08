Federica Nargi, balli travolgenti in barca con gli amici e fisico da 10 e lode

Tik Tok è il social network del momento e tutte le stelle dello spettacolo non possono fare a meno di pubblicare di tanto in tanto esilaranti video e balletti scatenati. L'ultima in ordine di tempo è Federica Nargi che, in barca con alcuni amici, ha postato varie clip mentre si muove sinuosa sulle note di Karaoke.

Il tormentone di Alessandra Amoroso sembra essere il sottofondo perfetto per questa estate bollente, resa ancora più hot delle curve da capogiro dell'ex velina. La compagna di Matri che ha ormai detto addio al calcio, si è lanciata in una coreografia perfettamente studiata vestita del solo costume azzurro che mette in mostra tutto il suo fisico statuario.

Il provocante balletto è avvenuto a largo di Formentera dove la Nargi sta trascorrendo le sue vacanze in compagnia di alcuni amici e della sua famiglia. La scelta dell'isola spagnola ha suscitato di fatto molte polemiche in quanto dopo il momento difficile vissuto in Italia, tutti si aspettavano che i VIP di casa nostra scegliessero le coste dello Stivale per trascorrere spensierati momenti di relax.

Siamo certi che viste le curve da capogiro mostrate dalla Nargi, la scelta della località balneare fatta dall'ex velina sia passata a questo punto in secondo piano.