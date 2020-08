Federica Nargi incanta Instagram con due foto in bikini, i fan: 'la perfezione'

Federica Nargi continua ad incantare Instagram ed i suoi follower con le spettacolari fotografie che sta scattando a Formentera, dove sta trascorrendo le vacanze insieme al compagno Alessandro Madri e le sue due figlie. L'ex Velina ha da poco pubblicato altre due immagini mozzafiato.

Federica Nargi si è fatta ritrarre con un costume in due pezzi blu, sulle spiagge dell'isola spagnola delle Baleari, in un post che è rapidamente diventato virale ed ha superato quota 41mila like.

La modella, che da qualche mese è diventata mamma per la seconda volta, nelle scorse ore era stata al centro di qualche critica da parte dei propri follower, che l'hanno accusata di aver preferito l'estero piuttosto che l'Italia per le sue vacanze. Anche sotto al post non sono mancati i commenti: "Mi raccomando dicevi.... Le vacanze quest'anno facciamole in Italia" scrive un fan, mentre altri si soffermano sulla sua forma fisica definita "la perfezione".

Non è la prima fotografie che Federica pubblica dalla spiaggia. Qualche settimana fa aveva pubblicato una foto in costume al mare che aveva riscosso molto successo, ma durante il lockdown la Nargi aveva pubblicato alcuni balletti sexy su TikTok. L'estate in casa Matri è appena cominciata e si preannuncia davvero bollente, al netto delle critiche.