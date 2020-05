Federica Nargi scatenata su TikTok: il balletto sexy è virale

TikTok è stato tra i fenomeni della quarantena, come dimostrano gli arrivi sul social network di vari VIP. Nelle ultime ore la protagonista assoluta è stata Federica Nargi, che sta trascorrendo il lockdown insieme al compagno Alessandro Matri e le due figlie.

L'ex Velina di Striscia la Notizia qualche ora fa sul proprio account ufficiale Instagram ha ricondiviso un video pubblicato sul proprio account TikTok, il primo. Il filmato ha fatto scatenare i fan, ammaliati dalle movenze e le forme della showgirl romana, che ballava sulle note di "Baby One More Time" di Britney Spears, che di recente è nuovamente tornata in auge sui social.

Nei commenti i followers scatenati hanno affermato che "aspettavamo solo te su TikTok", ed in effetti la modella era davvero una delle poche VIP che ancora non erano presenti sul social network. Altri si sono soffermati sull'aspetto fisica e senza mezzi termini hanno affermato che "sembri una ventenne Fede". Alcuni hanno voluto lanciare un appello a Striscia La Notizia ed hanno commentato che "ti rivogliamo come Velina".

Non sono mancate le critiche, ma in linea generale quasi tutti hanno accolto trionfalmente l'arrivo della Nargi su TikTok.

Dopo le fotografie bollenti di Elisabetta Canalis, un'altra velina è protagonista assoluta dei social negli ultimi giorni.