Federica Nargi spettacolare in costume al mare, i fan: 'sei una dea'

Federica Nargi è ancora in vacanza ad Ostuni insieme al marito, Alessandro Matri, e le sue due figlie. L'ex Velina sta sfoggiando una forma fisica straordinaria, nonostante le due gravidanze, che mette in evidenza in ogni fotografia pubblicata sul proprio account Instagram.

Qualche ora fa ha pubblicato lo slideshow che trovate in calce, che rientra in una campagna promozionale che sta portando avanti con un popolare marchio d'abbigliamento intimo. La Nargi ha sfoggiato un costume in due pezzi rosso, che ha messo in evidenza tutte le sue curve ed il suo fisico super allenato.

I fan sono letteralmente impazziti e, come sempre, hanno sommerso la modella di like e complimenti. Il post ha raggiunto quota 161mila like nel giro di poche ore, segno che la fanbase composta da oltre 3,8 milioni di follower segue con interesse e passione la sua attività social. Anche i commenti sono unanime e pieni di complimenti per Federica: "penso che tu sia una delle più belle!! Una delle poche bellezze naturali rimaste" scrive un fan, a cui fa eco un altro follower che la definisce "la perfezione, sei una dea".

Anche qualche giorno fa Federica Nargi aveva pubblicato una foto in intimo che aveva fatto impazzire i fan, dopo i balletti sexy su TikTok.