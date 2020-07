Federica Nargi statuaria su Instagram: le foto in costume infiammano i fan

Dopo il ritiro del compagno, Alessandro Matri, dal mondo del calcio, Federica Nargi si sta concedendo qualche giorno di mare con la famiglia ad Ostuni. L'ex velina ha sfoggiato su Instagram una forma fisica invidiabile, che ha mandato in tilt i fan.

Come mostriamo negli scatti presenti in calce, Federica si è lasciata ritrarrare con un costume a due pezzi che mette in evidenza tutte le sue forme ed una linea davvero notevole. I commenti ed i like al post, che ha superato quota 200mila like, sono stati entusiasti soprattutto dai fan di sesso maschile, ma non mancano anche i complimenti di ragazze e donne.

In particolare, una fan sottolinea come Fede abbia la pancia piatta nonostante le due gravidanze, segno che evidentemente le lunghe sessioni di palestra hanno dato i loro frutti. Un fan la definisce senza mezzi termini "una delle ragazze più belle del mondo", mentre un altro fa ironia ed afferma che "il costume non supera la prova Nargi". Federica effettivamente è in splendida forma e si sta godendo a pieno il mare dopo i due mesi di quarantena.

Qualche settimana fa aveva pubblicato sul proprio account un'altra fotografia mozzafiato in intimo, mentre su TikTok si è scatenata con dei balletti sexy.