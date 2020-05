Federica Nargi ultrasexy su Instagram: la foto in intimo fa impazzire i fan

Dopo il balletto sexy su TikTok, Federica Nargi torna a stupire i fan di Instagram. La signora Matri, infatti, ha pubblicato sul proprio account ufficiale una fotografia molto sexy in cui è ritratta con un abbigliamento intimo, in occasione di una nuova campagna promozionale per un noto marchio a cui fa da testimonial.

L'ex Velina, che da poco ha dato alla luce il secondo figlio, ha letteralmente mandato in tilt i suoi follower con una fotografia che nel giro di pochi giorni ha superato quota 82mila like.

Tra i commenti sono piovuti i complimenti, a partire da quello della sorella Claudia che l'ha definita una "meraviglia", ma anche i fan classici hanno mostrato tutto il loro apprezzamento per la modella, che da sempre è una delle più amate dei social network, anche grazie ai siparietti simpatici con la figlia Sofia.

La famiglia sta trascorrendo la quarantena a casa, e solo qualche giorno fa il compagno Alessandro Matri ha annunciato l'addio al calcio, accompagnato da un video emozionante della Nargi che ha ripercorso la carriera dell'ex Milan e Juventus . I due quest'oggi sono anche stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo a cui non hanno escluso la possibilità di sposarsi, ma vista la situazione attuale per il fatidico si probabilmente sarà necessario ancora un pò.