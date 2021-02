Federica Panicucci e quel maldestro incidente domestico: 'Ecco perchè ho le mani fasciate'

Nella puntata odierna di Mattino Cinque Federica Panicucci si è presentata in studio con le mani fasciate per via di un maldestro incidente domestico. La conduttrice ha infatti rivelato di aver avuto qualche problemino mentre era in cucina.

In un video pubblicato su Instagram la conduttrice ha rivelato di essersi incautamente fatta molto male e di essere stata poco attenta mentre svolgeva le normali operazioni di pulizia dopo aver cucinato:

"Ho avuto giorni migliori. Ho afferrato la griglia dei cuochi per spostarla e pulire sotto, dimenticandomi che avevo cucinato, quindi la griglia era incandescente. Siccome è molto pesante l'ho presa con tutte e due le mani e sollevata per poi rendermi conto che era incandescente e l'ho lasciata. Per fortuna la pelle non è rimasta attaccata, però l'ustione è stata bella tosta. Ora devo tenere questi bendaggi per almeno una settimana e controllare la pelle sotto. Un male disumano".

La Panicucci ha postato questo video per placare la preoccupazione dei telespettatori e soprattutto per invitarli a prestare più attenzione: "In molti mi hanno scritto per sapere cosa è successo alle mie mani. Sono riuscita ad andare in farmacia e sono stati bravissimi. Mi hanno subito medicato con pomate, bende e garze sterili", ha continuato. "Grazie per i messaggi, ora sono così ma il peggio è passato. Mi raccomando state sempre molto attenti in casa, perché ci sono un sacco di insidie".

Fortunatamente nulla di grave per la conduttrice, che può comunque continuare a presenziare in tv nonostante le vistose fasciature sulle dita.