Federica Panicucci torna a Mattino5: 'Pronti per la fase 2!'

Nuova fase anche per Mattino5. E' tornata infatti nella puntata in onda stamattina Federica Panicucci, che è stata ovviamente accolta con entusiasmo dal suo collega Francesco Vecchi, il quale l'ha voluta abbracciare "ma a distanza".

La conduttrice infatti negli ultimi due mesi non è stata presente sul piccolo schermo, in quanto la linea editoriale scelta da Mediaset per Mattino5 ha previsto un maggiore focus sulla cronaca, attualità e politica. Dopo oltre sessanta giorni, però, la Panicucci è tornata in studio più carica che mai per fare compagnia agli spettatori che sono ancora a casa a causa delle misure di contenimento del Coronavirus.

Come si può vedere nel filmato presente in calce, pubblicato sull'account ufficiale Twitter del programma, la Panicucci si è detta pronta per la fase 2, il tutto mentre il collega ha sottolineato come lei rappresenti a pieno la ripartenza che quest'oggi ha interessato oltre 4 milioni di italiani, tornati al lavoro dopo quasi 60 giorni di stop forzato.

Con il passaggio di Adriana Volpe a TV8, è praticamente data per certa la riconferma della Panicucci a Mattino5 anche per l'edizione estiva del programma. Mediaset almeno al momento non ha diffuso molte informazioni a riguardo ma è altamente probabile che il contenitore d'informazione non si fermi in estate, per dare spazio alle notizie sul Covid-19.