Federica Pellegrini è incinta: la conferma con un divertentissimo video su Instagram

La campionessa di nuoto Federica Pellegrini è incinta del suo primo figlio. La conferma è arrivata dalla diretta interessata attraverso un video pubblicato congiuntamente su Instagram con il profilo del marito, Matteo Giunta, sulle note di “Viva la Vida” dei Coldplay.

Le indiscrezioni erano emerse già nelle settimane precedenti ed il settimanale Chi aveva dedicato a loro una copertina. La Pellegrini, con il suo classico tono ironico che accompagna i post su Instagram, ha annunciato ai suoi follower la sua prima gravidanza con il messaggio “We’ll Take it Back” scritto sulla pancia. Poco dopo sullo schermo compare anche il marito Giunta con cui si scambia un abbraccio ed un bacio.

Fede si è anche congratulata con Mollie O’Callaghan che nella giornata di ieri ha vinto i 20 stile libero ai mondiali in corso in Giappone, superando il primato che deteneva da 14 anni. Per la Divina era diventato difficile nascondere la gravidanza, soprattutto dopo le foto pubblicate da Chi che la mostravano al mare con delle forme più arrotondate, che lasciavano poco spazio all’immaginazione.