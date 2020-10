Federica Pellegrini racconta la quarantena: 'va meglio, ma ho perso gusto ed olfatto'

Federica Pellegrini continua a raccontare la sua quarantena su Instagram. La campionessa olimpica è da cinque giorni in quarantena dopo essere risultata positiva al Coronavirus, ed a giudicare dalle Storie pubblicate qualche ora fa, la situazione sta via via migliorando.

Fede infatti nei giorni passati si era mostrata molto abbattuta e sofferente per il virus, ed aveva rivelato di aver avuto febbre alta. Soprattutto ieri, aveva svelato che la febbre era scesa a 37,4, mentre oggi è ancora più bassa.

Nonostante ciò, però, la giudice di Italia's Got Talent però non si è messa completamente alle spalle il virus, ed infatti ha sottolineato di aver "perso prima il gusto e poi l'olfatto, non sento i dolori ed ero tutta rotta come se avessi un peso sullo sterno incredibile".

Nelle Storie di stamattina, Federica Pellegrini ha svelato di essersi riuscita ad alzare dal letto e che la febbre è scesa ulteriormente.

Il quinto giorno di quarantena di Federica si apre con un pizzico di ottimismo, dopo le Storie in cui l'atleta si era mostrata triste ed abbattuta negli scorsi giorni. L'impatto del Covid-19 è stato importante sul mondo sportivo: ai molti calciatori risultati positivi (tra cui Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo) si è aggiunto anche Valentino Rossi.



Nella giornata di ieri anche Antonio Ricci è risultato positivo.