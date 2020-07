Federica Sciarelli, gaffe a Chi L'Ha Visto: 'studiamo con voi questo c..'

Nell'ultima puntata di Chi L'Ha Visto, in onda nella serata di ieri, la presentatrice Federica Sciarelli è incappata in una gaffe che, ovviamente, è immediatamente diventata virale con la clip ripresa sui social da fan e detrattori.

Al termine del servizio dedicato alla morte di Alessio Vinci, il ragazzo trovato senza vita a Parigi per cause ancora non note, la Sciarelli si è rivolta al pubblico come sempre guardando nella telecamera, e pronunciando la frase incriminata: "noi naturalmente controlliamo, verifichiamo, e studiamo con voi questo cazzo".

Probabilmente la gaffe è stata dettata dall'emozione dell'ultima puntata, ma la frase è diventata immediatamente virale. Ovviamente si è trattato di una defaillance linguistica che ha fatto inciampare la conduttrice in un errore di pronuncia. La Sciarelli non è la prima a commettere gaffe di questo tipo: la più celebre è sicuramente quella di Antonella Clerici, che aveva pronunciato una frase simile, senza dimenticare le numerose di Luca Giurato che è diventato un mito proprio per questa sua caratteristica.

Negli scorsi mesi in molti avevano ipotizzato un addio della Sciarelli a Chi l'Ha Visto, ma proprio come Fabio Fazio e Che Tempo Che Fa, anche lei tornerà al timone del suo programma il prossimo anno, in occasione della nuova stagione televisiva.