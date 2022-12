Federico Buffa incontra Luciano Ligabue: quando esce lo speciale Una storia su Sky?

Sky ha in serbo per gli appassionati di sport e di musica un regalo di Natale davvero speciale: l'incontro/evento Una storia, con l'intervista esclusiva dell'iconico Federico Buffa al mitico Luciano Ligabue.

Lo speciale andrà in onda in versione integrale dal 19 dicembre su Sky Arte, Sky Documentaries, Sky Uno e in streaming su NOW, e sarà disponibile anche on demand.

“La storia di un giovane medio padano, cresciuto nell’entusiasmante e complicata Italia degli anni ’60-’70, attratto da chitarre e sonorità anglo-americane, divenuto cantante o 'rocker', almeno così gli dicono…”: Federico Buffa introduce così Luciano Ligabue, nella lunga conversazione al Teatro di Correggio, per conoscere – anche fuori dal palco - uno degli artisti italiani contemporanei di maggior successo, che da ragazzo sognava di fare il calciatore. “Un gran piacere fare una bella chiacchierata con Buffa”, il commento del cantante emiliano. Un’occasione per rivivere molti dei momenti chiave della sua storia personale e artistica.

Un'anticipazione a tema calcistico della lunga intervista di Federico Buffa andrà in onda su Sky Sport Uno (il 16 dicembre alle 23.15, il 17 dicembre alle 18.45 e 21.45 e il 18 dicembre alle 20.45). Il titolo del programma, “Una storia” prende spunto dal titolo dell’autobiografia di Ligabue, attualmente in libreria con Mondadori.

