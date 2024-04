Federico Fashion Style picchiato! 'È stata un'aggressione omofoba'

Spiacevole avventura per Federico Fashion Style. Il parrucchiere, infatti, tramite i propri account ufficiali Instagram ha raccontato di aver subito un’aggressione omofoba su un treno.

Federico Lauri, questo il nome del parrucchiere dei VIP, in una serie di Instagram Stories registrate dall’ospedale dove si è mostrato con una flebo e con il volto visibilmente gonfio. "È vergognoso che nel 2024 ancora succeda tutto questo. Preso a schiaffi e colpito con un pugno in faccia su un treno davanti agli occhi di tutti. Essere insultato, denigrato e aggredito per l'orientamento sessuale è vergognoso" scrive nella storia.

"Grazie per i messaggi, ora farò tutti gli accertamenti e vi farò sapere. Ma vi prego, smettetela di chiamare le persone 'froci'! L'omosessualità non è una malattia*” è il messaggio che condisce la storia. Nel filmato il parrucchiere aggiunge anche che è stato insultato pesantemente con frasi omofobe.

Ovviamente, non sono mancati i messaggi d'affetto e di solidarietà, e tutti hanno evidenziato come episodi di questo tipo, nel 2024, siano inaccettabili indipendentemente dalla fama di una persona.

