Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti: ecco il terzetto che non ti aspetti!

Tra i protagonisti di questa 71esima edizione del Festival di Sanremo ci sono stati senz'altro Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, e ora questi tre artisti totalmente differenti hanno deciso di unire le forze per lanciare un nuovo brano in vista dell'estate. Si chiamerà Mille ed uscirà il prossimo 11 giugno.

L'inatteso annuncio è stato dato ovviamente sui social network con una foto a dir poco esilarante, dove i 3, evidentemente agli antipodi per stile musicale ma anche per differenza d'età, appaiono insieme seduti su una sorta di auto antica riadattata a divanetto. Su tutto spicca Orietta Berti vestita con un completo fucsia decorato con conchiglie, regina indiscussa di questo nuovo connubio musicale. Naturalmente, alla vista di questo post, molti sono stati i commenti.

I The Jackal hanno scritto: "State attenti ragazzi, abbiamo sentito in giro che Orietta è una tipa pericolosa..." riferendosi chiaramente all'episodio sanremese in cui Orietta è stata inseguita dagli agenti di polizia per aver violato il coprifuoco. Immancabile ovviamente il commento di Chiara Ferragni che ha scritto: "Vi amo ragazzi, sono vostra".

L'amore tra i tre è nato naturalmente sul palco dell'Ariston dove Fedez e Orietta Berti si sono esibiti come artisti in gara mentre, Achille Lauro è stato uno dei superospiti. Ovviamente, siamo tutti curiosi di scoprire se questo brano sarà il prossimo tormentone dell'estate.