Fedez dice addio a Muschio Selvaggio! Ecco cosa succederà al podcast con il rapper

Questo pomeriggio, Fedez ha annunciato l’uscita dell’ultima puntata di Muschio Selvaggio sotto la sua conduzione! Parole quelle del raper, che segnano la fine di un’era. Ma vediamo che cosa ha detto!

Nelle ultime settimane, Fedez ha spiegato, insieme al suo collega e co-conduttore Mr Marra, per quale motivo Muschio Selvaggio sarebbe terminato di lì a poco. Il motivo sembrerebbe essere legato ad alcune cause legali che non avrebbero permesso lo svolgimento della loro attività in serenità e, inoltre, a tutto ciò si sarebbe aggiunto un fattore economico: “I soldi stanno finendo, nel senso lavoriamo a questo progetto ormai da 10 mesi senza poter costruire quello che abbiamo in mente. Parte della nostra unica entrata, cioè le visualizzazioni, non vanno nemmeno al progetto stesso. La situazione è molto complessa e non reputiamo più opportuno andare avanti perché non ci sono i presupposti per farlo”.

Oggi pomeriggio, però, arriva la conferma ufficiale da parte del rapper: “Ultima puntata di Muschio Selvaggio! Sarà una puntata un po’ intellettuale. Recensiremo dei p**no come se fossero dei film d’autore, come se fossimo dei critici cinematografici. Puntata molto divertente e Muschio Selvaggio finisce qui. Non so se finisce, ma passa nelle mani di Luis. Io e Marra ci leviamo dai cog**oni”.

Il podcast, quindi, potrebbe continuare ancora ad esistere ma sotto la guida del suo ex collega Luis Sal. Al momento non sappiamo se ritroveremo Fedez alla guida di un podcast tutto nuovo e il rapper stesso non ha dato alcun dettaglio in merito, non ci resta quindi che attendere.

