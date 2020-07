Fedez e Chiara Ferragni, la confessione: 'Credevamo Leone fosse sordo'

Chiara Ferragni è stata ospite dell'ultima puntata della prima stagione di Muschio Selvaggio, il podcast condotto da Fedez con lo youtuber Luis Sal. La popolare influencer di Cremona ha parlato non solo della sua carriera ma anche dei suo figlio, Leone, diventato una web star per le Storie pubblicate dai due.

Fedez si è confessato e, parlando dell'importanza della condivisione, ha svelato un retroscena sui primi mesi di vita del piccolo Leone.

"Quando è nato Leone sembrava fosse sordo a livello neurologico, successivamente ha dovuto fare un'operazione. Per noi neogenitori era un'esperienza delicata, che nessuno dei nostri conoscenti aveva mai vissuto. Per questo abbiamo deciso di raccontarla sui social e tante coppie che avevano vissuto qualcosa di simile ci hanno rassicurato" ha affermato Fedez, il quale ha anche svelato, divertito, che "quando ho conosciuto Chiara, la prendevo in giro quando diceva 'il potere della condivisione'. Invece è vero. Se i social vengono usati come un mezzo e non come un fine, diventano una risorsa".

Fedez e Chiara Ferragni durante la quarantena hanno lanciato una raccolta fondi per il Coronavirus che ha rapidamente toccato quota 3 milioni di Euro. Di recente si è anche parlato di una presunta seconda gravidanza della Ferragni, che però non ha trovato conferma.