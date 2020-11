Fedez e Chiara Ferragni mostrano l'ecografia della bambina: è subito polemica

Fedez e Chiara Ferragni sono in attesa del loro secondo bebè, e condividono quotidianamente ogni momento della gravidanza, che ha da poco superato il quinto mese. L’ultimo post pubblicato dal rapper però ha suscitato non poche polemiche.

Fedez infatti ha caricato una fotografia in cui è ritratta la moglie Chiara Ferragni mentre il medico le esegue l’ecografia, seguita poi da un’immagine a colori della piccola.

A scatenare la polemica ci hanno pensato altre mamme incinte, che hanno protestato contro il presunto trattamento di favore riservato ai Ferragnez dai medici. “Poi ditemi come si riesce a fare una ecografia assieme, noi aspettiamo una bimba e mio marito non ha potuto partecipare a nessuna visita né nel privato né nel pubblico. Non è una polemica, solo una semplice domanda” ha scritto una signora.

Ovviamente non tutti i commenti sono su questa riga, altri ironizzano sul fatto che la coppia condivida quotidianamente ogni momento della loro vita: “top condividere ogni singolo momento della propria vita con chiunque, anche i più intimi” afferma un altro follower, tra l’ironico ed il sarcastico.

Altri invece rivolgono messaggi positivi ai due: “come Leone questa bambina sarà molto fortunata ad avere due genitori così belli e umili” afferma un altro fan dei due, ma arrivano anche degli inviti benefici: “Tanti auguri. Ti ho scritto un sacco di volte ma non hai mai risposto.Ti prego condividi la storia di Pamir e della sua famiglia questo bambino ha pochissimo tempo”.

Non si tratta della prima volta che Chiara Ferragni viene presa di mira dagli haters, ed alcune volte l’influenzar ha anche risposto con stizza a coloro che l’hanno insultata.