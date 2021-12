Fedez e Chiara Ferragni positivi al Covid: 'Leone e Vittoria stanno bene'

Dopo essere stati costretti ad annullare le vacanze a causa della febbre che aveva colpito Leone e Vittoria, Fedez e Chiara Ferragni hanno annunciato tramite Instagram di essere risultati positivi al Covid-19.

Il rapper e l'influencer hanno pubblicato una serie di storie in cui si sono fatti ritrarre con le mascherine, per tutelare i figli Leone e Vittoria che però al momento sono negativi e stanno bene.

"Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri e ieri abbiamo fatto un molecolare, il cui risultato è arrivato adesso e io e Fede siamo positivi. I bambini non si sa come ma sono negativi" ha affermato Chiara Ferragni.

Sia Fedez che Chiara Ferragni sono completamente asintomatici e qualche giorno fa si erano sottoposti alla terza dose del vaccino.

"Sì per ora sono negativi, motivo per il quale dobbiamo indossare le mascherine in casa, tutto il giorno e non possiamo mantenere più di tanto una distanza con i bambini dovendoli accudire. Una situazione un po’ così, fortunatamente noi siamo asintomatici, stiamo bene. La nostra priorità adesso è che i bambini stiano bene, quindi speriamo che continui così. So che molti di voi sono nella stessa situazione, sosteniamoci e facciamoci compagnia" ha continuato Fedez.

Proprio qualche mese fa Fedez e Chiara Ferragni avevano celebrato il loro anniversario di matrimonio, ma quest'anno non si sta concludendo nel migliore dei modi, sebbene sia stato costellato dalla nascita della piccola Vittoria Lucia Ferragni.