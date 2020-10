Fedez e Chiara Ferragni svelano il sesso del bebè: Leone è felice!

Pochi giorni dopo la conferma della gravidanza di Chiara Ferragni, l'influencer e Fedez hanno comunicato al piccolo Leone il sesso del bebè in arrivo, che l'influencer dovrebbe dare alla luce il prossimo mese di Marzo.

Nell'ultimo video Instagram, infatti, Fedez chiede a Leone se è contento dell'arrivo di una sorellina. Il piccolo risponde con un "si" che viene accolto dalle risate di papà e mamma, che hanno quindi confermato al mondo le indiscrezioni emerse nelle passate ore.

Anche Chiara Ferragni ha scelto un video con protagonista Leone per annunciare ai suoi follower l'arrivo della bambina: nel filmato infatti i Ferragnez sono sul divano e la modella chiede a Leone se nella pancia ha un bimbo o una bimba. Leo, su suggerimento del papà, risponde "bimba!".

Insomma, è in arrivo un fiocco rosa in casa Ferragni. Sulla data del parto ovviamente non sono disponibili informazioni di alcun tipo, ma Chiara in una sessione di Q&A tenuta ieri sera sul proprio profilo ufficiale Instagram ha svelato che la bebè potrebbe arrivare in prossimità del terzo compleanno di Leone.

Ieri sera Fedez è stato anche ospite a Che Tempo Che Fa, dove ha cantato il suo ultimo singolo "Bella Storia", che è divenuto un videogioco gratuito.