Fedez commosso sui social: 'Ho un problema di salute, dovrò fare un percorso importante'

È un Fedez decisamente diverso da quello spensierato e allegro recentemente visto alla conduzione della seconda stagione di LOL - Chi Ride è Fuori, quello apparso in queste ore sui social: visibilmente provato e commosso, il rapper ha infatti annunciato di aver scoperto di avere un non meglio precisato problema di salute.

Mentre ancora i fan sono impegnati a discutere del vincitore di LOL 2, dunque, il video pubblicato dal cantante su Instagram arriva come un fulmine a ciel sereno: "Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute. Per fortuna mi è stato trovato con grande tempismo, ma comporta un percorso importante che dovrò seguire e che mi sento di raccontare. Non ora, non in questo momento in cui mi sento di stringermi alla mia famiglia e ai miei figli, ma che mi sentirò di raccontare in futuro" sono state le parole dell'autore di Mille e Chiamami per Nome.

"Se questo mio racconto riesce a dare conforto anche solo a una persona che, magari, non ha la fortuna di essere circondata da così tanti affetti com'è con la mia bellissima famiglia, mi fa pensare che questa parentesi della mia vita ha una sua utilità, riesco a conferirgli un senso" ha proseguito poi il cantante. Fedez non ha voluto aggiungere altro, preferendo mantenere almeno per ora il riserbo sulla natura del suo malessere, pur lasciando intendere di avere intenzione di essere più esplicito in futuro. Nell'attesa di saperne di più, a lui vanno ovviamente i nostri auguri per una pronta guarigione!