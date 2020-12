Fedez cuore d'oro: in giro per Milano a donare 5mila Euro raccolti su Twitch

Un altro grandissimo gesto di solidarietà da parte di Fedez. Il rapper e la moglie, che di recente hanno vinto l'Ambrogino d'Oro per la raccolta fondi e l'impegno sociale portato avanti durante la prima ondata di Coronavirus, ha regalato 5 pacchetti da 1000 Euro l'uno a riders, senzatetto e camerieri a Milano.

L'iniziativa benefica si è svolta nel weekend quando l'ex giudice di X Factor è andato in giro per la sua città a consegnare i pacchetti a cinque persone scelte dai follower del suo canale ufficiale Twitch.

Proprio Fedez, nelle storie di Instagram ha spiegato che il denaro è stato raccolto dai suoi follower su Twitch con le donazioni di ottobre e novembre. "Ha deciso tutto la mia chat: come donarli, a chi e come suddividerli. In due mesi sono stati raccolti circa 5mila euro, di questi 1000 euro andranno a cinque categorie diverse" ha affermato in una storia pubblicata su Instagram, dove ha precisato che i beneficiari sono un rider, un senza tetto, un artista di strada, un cameriere/ristoratore ed un volontario.

Fedez e la moglie Chiara Ferragni sono in attesa della sorellina di Leone, che vedrà la luce il prossimo mese di Marzo. Tra un impegno e l'altro però continuano ad essere molto attivi nel sociale.