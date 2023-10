Fedez direttore artistico di Sanremo 2025? Il rapper: 'era un imitatore'

Questa mattina era diventata subito virale la notizia di Fedez direttore artistico di Sanremo 2025, data dal rapper a Fiorello durante il suo programma mattutino. Tuttavia, lo stesso Fedez ha smentito le notizie ed osservato che si trattava solo di uno scherzo.

“Mi sono svegliato un po’ tardi perché ieri a X Factor ho fatto tardi e oggi sono su tutti i giornali... sembravo io, è un tipo che parla come me... quel pirla di Fiorello, in senso giocoso, siamo amici, ha fatto finta che fossi al telefono ma era un tipo che parla come me, ma non per imitarmi, parla come me normalmente” ha affermato il marito di Chiara Ferragni che però non ha chiuso completamente le porte.

“No, non avrò la conduzione artistica di Sanremo 2025, no. Non credo succederà... se dovesse succedere farebbe molto ridere” ha commentato divertito Fedez, che ha pubblicato un messaggio vocale di Fiorello che conferma la burla. “Federico, ti stanno fischiando un po’ le orecchie stamattina? Sappi che abbiamo fatto una bella burla” afferma Fiorello nel messaggio, evidentemente divertito.