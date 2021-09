Fedez e quella foto con i tacchi alti, piovono critiche sul web: la risposta del rapper

Fedez e Chiara Ferragni sono i protagonisti di The Ferragnez, la nuova docuserie prodotta da Amazon Prime in arrivo nelle case degli italiani il prossimo dicembre ma, stavolta non si parla della coppia per i molteplici impegni lavorativi, bensì per una foto apparsa nelle scorse ore su Instagram.

In vista di un evento targato Versace alla Milano Fashion Week, il rapper ha pubblicato uno scatto in cui sfoggiava le stesse scarpe della moglie ironizzando sulla differenza di altezza che li separa: dapprima infatti, ha postato una foto con celebre imprenditrice digitale sui tacchi e lui scalzo che metteva ben in evidenza i le altezze assai differenti; poi un secondo post in cui indossava anche lui le stesse scarpe, ma di in un colore differente, che gli hanno consentito di eguagliare l'altezza della Ferragni.

Proprio quest'ultimo scatto, ha alterato notevolmente il solito popolo di hater, che ha bersagliato Fedez con innumerevoli insulti. "Gli uomini così li schifo. L'Uomo deve essere Maschio" ha scritto un utente sui social e la piccata risposta del cantante non si è fatta attendere. Fedez ripubblicando il commento nelle Instagram Stories, ha fatto notare come sia imbarazzante che qualcuno nel 21 secolo sia ancora così saldamente legato dagli stereotipi di genere da non riuscire a cogliere nemmeno un'immagine chiaramente ironica e poi ha aggiunto: "Con affeto ma vai a cag****".

Intanto il Codacons continua a prendere di mira Fedez. Il brano Mille, tormentone di questa estate 2021, è stato accusato di pubblicità occulta.