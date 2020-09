Fedez gioca a basket con Datome, ma si infortuna: legamenti rotti per l'ex X-Factor

Allenamento e partitella a basket per Fedez, che nella giornata di ieri ha avuto modo di mettere in pratica la sua passione per la pallacanestro con Gigi Datome, giocatore dell'Olimpia Milano. Dopo qualche tiro liber, il rapper si è cimentato in una partitella, infortunandosi però.

Il marito di Chiara Ferragni, che in occasione del lancio del nuovo singolo ha sfoggiato un nuovo taglio e colore di capelli, è tornato a casa con la caviglia gonfia, ma quella che sembrava essere una banale botta si è rivelata essere una cosa molto più grave.

Attraverso le Storie Instagram infatti ha raccontato di essersi sottoposto in mattinata a delle radiografie che hanno evidenziato la rottura dei legamenti. A Fedez è stato applicato un tutore per immobilizzare il piede, e gli è stato chiesto un pò di riposo per consentire ai legamenti di guarire. Scongiurato quindi l'intervento chirurgico, ma il milanese non è proprio felice, il motivo? "Devo stare fermo ma a mio figlio piacere correre e non vuole tenere compagnia a suo padre" ha raccontato Fedez riferendosi a Leone.

In molti hanno notato che è incappato in un infortunio simile a quello di Zaniolo, a cui cura l'immagine la sua agenzia.

Momentaneamente quindi l'unico basket che potrà giocare sarà quello nuovo NBA 2K21, che ha anche criticato aspramente nei primi giorni.