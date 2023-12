Fedez a Morgan durante il live di X-Factor: 'non ho leccato i piedi a Meloni e Sgarbi'

L’affaire Morgan continua a tenere banco in X-Factor e nel corso della semifinale di ieri sera, andata in onda in diretta, Fedez ha voluto rispondere direttamente all’ex giudice del talent show, proprio al termine dell’esibizione degli Stunt Pilots.

Per chi non avesse seguito: Morgan aveva affermato che Lorenzo, uno dei ragazzi della band, avrebbe lavorato con il rapper su Paranoia Airlines. Non si è fatta attendere la replica di Fedez:

“Morgan ha fatto questo dossieraggio venuto male in cui ha raccontato che Lorenzo ha contribuito a lavorare a un mio album lasciando, così, intendere che ci fossero dei favoritismi Voglio mettere le cose in chiaro: io Lorenzo non l’ho mai conosciuto, non ci siamo mai visti. Lui ha semplicemente collaborato con Michele Canova a Los Angeles per la produzione di alcuni brani, che è una cosa normalissima. Ma mettiamo anche il caso che io lo conoscessi: quale sarebbe il problema? A me risulta che Morgan, per sua stessa ammissione, conosceva Anna Castiglia. Quindi, quale sarebbe stato il problema?” ha affermato, rincarando la dose poco dopo. “Se pensa che io abbia fatto del clientelismo in questo programma deve dirlo, non insinuarlo. Se vuoi essere davvero un ribelle, caro Morgan, e pensi che qua dentro sia tutto pilotato, queste cose le dici quando sei dentro al programma, non quando ti danno un calcio in clo e te ne vai via, perché così è troppo semplice*”

La parte più pesante però è senza dubbio quella finale: “io non sono un ribelle: sono un ragazzo con una piccola azienda che lavora con la mamma e con l’avvocato ma che, per ottenere quello che ha, non ha mai dovuto leccare i piedi né a Giorgia Meloni né a Vittorio Sgarbi. Ciao Marco”.