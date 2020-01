Fedez è il nuovo social brand ambassador di Amazon Prime Video

Oltre ad essere tra i protagonisti del nuovo reality Celebrity Hunted insieme a personaggi del calibro di Francesco Totti, Fedez sarà anche il social brand ambassador di Amazon Prime Video per l'Italia. Lo si è appreso durante l'evento in cui Amazon ha presentato i nuovi progetti per il mercato italiano.

L'Italia sarà dunque il primo paese ad avere un social brand ambassador. Fedez, all'anagrafe Federico Leonardo Lucia, è diventato un popolare personaggio televisivo grazie anche al ruolo di giudice di X Factor su Sky, ed è noto al pubblico anche per la relazione con la celebre influencer Chiara Ferragni e per l'intensa attività della coppia sui social network.

Celebrity Hunted è stato definito un reality con elementi comedy e thriller, ed è concepito come una sorta di "caccia" al personaggio famoso, che dovrà invece cercare di far perdere le sue tracce e restare nell'anonimato. Tra i partecipanti, oltre al rapper e all'ex idolo della Roma e campione del mondo, ci sono anche l'attore Claudio Santamaria e Francesca Barra.

Nel corso dell'evento Amazon ha annunciato anche altri progetti, come Vita da Carlo, una serie sul regista Carlo Verdone, e Dinner Club con Carlo Cracco, lo show che vedrà lo chef stellato andare in giro per il mondo insieme ad altri attori e personaggi famosi, in cerca della ricetta per la cena perfetta.