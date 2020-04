Fedez a Paolo Bonolis: 'in TV non c'è nulla di nuovo, c'è ancora il Grande Fratello'

Si è tenuta ieri la diretta Instagram di Fedez e Paolo Bonolis. I due hanno discusso dei progetti futuri ma anche dell'attuale situazione della televisione italiana, oltre che di X-Factor che fino a qualche anno fa ha visto il rapper tra i giudici.

Secondo Fedez, però, allo stato attuale "la televisione non riesce a portare nulla di nuovo, credo per motivi economici". Il marito di Chiara Ferragni è sceso nello specifico ed ha posto l'esempio del Grande Fratello: "da quanto tempo c'è? Come si fa a trovare qualcosa di interessante? La TV è una grande operazione nostalgia. Intrattenere vuol dire avere delle idee che parlino il linguaggio di oggi. Rispolverare significa sicurezza perchè il format già funziona ed è celebre".

Fedez ha quindi proposto la sua ricetta: "c'è bisogno di investimenti di idee, non tanto di denaro. In TV vedo la mancanza di osare, di rischiare. La televisione sta affrontando una grossa crisi, per questo predilige idee già navigate. I format più nuovi fanno parte di reti non generaliste", e riferendosi ad un'idea nuova che ha avuto successo ha posto l'esempio di 4 Ristoranti di Alessandro Borghese. Parlando di X-Factor, Fedez ha affermato che "deve svecchiarsi".

Di recente è anche arrivata la notizia che Paolo Bonolis presto diventerà nonno per la prima volta.