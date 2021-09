Fedez, penale da 5 milioni di euro per Mille? Aperta istruttoria per pubblicità occulta

Il tormentone di questa estate 2021 è stato senza ombra di dubbio Mille, il brano di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti che ha spopolato in tutte le radio e soprattutto sui social. Purtroppo però questo terzetto si trova ora a fare i conti con l'Antitrust che ha ravvisato nella canzone una presunta pubblicità occulta.

Qualche mese fa è stato il Codacons ad individuare un product placement non segnalato della Cocacola, e a richiedere lo stop alla diffusione della canzone. Ora, come si legge da una nota diffusa dall'Associazione dei Consumatori sembra che sia il video musicale il vero problema: "Al centro della vicenda non c'è in alcun modo il testo del brano musicale che, pur rimandando più volte al nome della nota bevanda, rientra nella libertà di espressione artistica e non può essere contestato, ma il videoclip della canzone che non avrebbe rispettato le disposizioni dell'Antitrust secondo cui gli spettatori devono essere adeguatamente informati sull'inserimento di prodotti a scopo commerciale".

Bisogna dire che vi è un avviso all'inizio della clip, ma questo apparrebbe del tutto insufficiente al Codacons: "L'Antitrust in tema di video musicali ha disposto che debba essere reso evidente l'inserimento di prodotti a fini commerciali, prevedendo segnali in sovrimpressione che avvertano circa la presenza di marchi a scopo promozionale. Vista tale mancanza, è stata aperta una apposta pratica volta ad accertare la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità occulta".

Qualora la pratica dell'Antitrust dovesse individuare una simile violazione, i responsabili potrebbero essere costretti a pagare un'ammenda di 5 milioni di euro. Staremo a vedere come andranno le cose.