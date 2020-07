Fedez replica a Bocelli: 'Solo un pazzo può dire che la pandemia sia fantascienza'

Nelle ultime ore Andrea Bocelli è finito nella bufera dopo un suo intervenuto al Senato in cui ha sostanzialmente negato la diffusione del Covid. A queste parole ha replicato Fedez con un duro post su Twitter, invitando tutti ad aprire gli occhi.

Facciamo un passo indietro, il famoso tenore nonostante abbia realizzato un grandioso concerto al Duomo per sensibilizzare il pubblico sulla questione Covid, nella giornata di ieri ha detto: "Mi sono sentito umiliato e offeso come cittadino quando mi è stato vietato di uscire di casa. Devo anche confessare, e lo faccio qui pubblicamente, di aver anche in certi casi disobbedito volontariamente a questo divieto. Non mi sembrava giusto né salutare. Ho una certa età e ho bisogno di sole e di vitamina D".

Queste parole hanno destato un immenso scalpore e per tale ragione Bocelli ha dovuto ritrattare tutto sostenendo di essere stato frainteso. Fedez però non ha digerito queste dichiarazioni e ha replicato al noto cantante con un post su Twitter nel quale dice:

"Se non conoscete nessuno che sia stato in terapia intensiva e vi permettete di instillare il dubbio che la pandemia sia stata fantascienza vi presento un mio amico che causa Covid ha dovuto subire un trapianto di polmoni a 18 anni. Poi fare silenzio ogni tanto non fa male eh".

Insomma un dura polemica che difficilmente finirà presto. Intanto anche i Ferragnez non se la passano bene. infatti Chiara Ferragni è finita nell'occhio del ciclone dopo la visita agli Uffizi.