Fedez riceve la querela del Codacons: 'siamo un paese meraviglioso'

La diatriba tra Fedez ed il Codacons si arricchisce con un altro capitolo. Questa mattina sul proprio profilo ufficiale Instagram il rapper milanese ha mostrato la notifica della querela ricevuta dall'associazione dei consumatori, che durante il lockdown aveva chiesto chiarimenti in merito alla raccolta fondi per il San Raffaele.

Fedez ha accolto la notifica con ironia e sarcasmo, e pur coprendo il nome del mittente ha svelato che si tratta di documenti ricevuti dal Codacons.

"Non so quali ricordi vi abbia lasciato questo periodo di quarantena, per quanto mi riguarda questo è quello che mi è rimasto. Grazie Codacons, è sempre bello esporsi per cercare di dare una mano in un momento difficile e ricevere questo tipo di onorificenze. Che paese meraviglioso" ha affermato in una Storia.

La raccolta fondi ha superato quota 3 milioni di Euro ed ha portato alla costruzione di un nuovo reparto di terapia intensiva nell'ospedale di Milano, uno dei più interessati dalla pandemia tra gli inizi di marzo ed aprile. Anche Fabio Rovazzi aveva rilanciato l'iniziativa, nonostante i rapporti con Fedez non siano più idilliaci da tempo, al punto che il rapper ed imprenditore ne ha anche più volte parlato pubblicamente in alcune interviste.

Fedez aveva mostrato tutta la sua contrarietà nei confronti della scelta del Codacons di avviare un'azione legale, ed anche questa volta non ha esitato a manifestare disprezzo.