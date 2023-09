Fedez ricoverato per due ulcere: 'i medici mi hanno salvato la vita'

Nella giornata di ieri, Chiara Ferragni è tornata d’urgenza da Parigi, dove si trovava per la settimana della moda, per stare vicina al marito Fedez. Nelle prime ore successive alla pubblicazione della storia, sul web si erano sparse varie indiscrezioni sullo stato di salute del rapper, alcune delle quali non corrispondevano alla realtà.

A fare chiarezza sulla vicenda ci ha pensato proprio Fedez, con un post pubblicato su Instagram dove ha spiegato che è ricoverato all’ospedale di Milano per due ulcere che gli hanno causato un’emorragia interna. "Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandando perché il supporto fa sempre bene in questi momenti. Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato una emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita" scrive Fedez, che ha confermato alcuni rumor pubblicati in rete.

Secondo quanto riportato da Repubblica, Fedez sarebbe giunto al Fatebenefratelli di Milano giovedì in ambulanza. I medici hanno subito provveduto a fare gli accertamenti del caso che hanno riscontrato un’emorragia interna legata a due ulcere che hanno costretto il personale medico a fare due trasfusioni per riportare i livelli di emoglobina in quelli standard.