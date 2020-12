Fedez vince contro il Codacons: 'Querela ritenuta inammissibile'

Ricorderete tutti sicuramente la querela ricevuta da Fedez da parte del Codacons. Il noto rapper era stato accusato mesi fa, dopo la raccolta fondi realizzata per il San Raffaele, di diffamazione dall'associazione per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori.

Il pubblico ministero Francesca Gentilini del Tribunale di Milano ha chiesto l'archiviazione per la querela presentata contro Federico Lucia, rilevando una "manifesta infondatezza della notizia di reato". Secondo il pm l'esposto è da ritenersi inammissibile per questioni procedurali ma, viene comunque affrontato il suo contenuto che è ritenuto " assai confuso, contorto e per certi aspetti non aderente agli stessi fatti allegati o dedotti". Viene altresì sottolineato che Federico Lucia aveva tutto il diritto di criticare sui social la stessa associazione, avendo parlato non con lo scopo di calunniare, bensì di fare luce sulla vicenda.

Fedez ha festeggiato sui social questa importantissimo successo, mostrandosi in un video beffardo dinnanzi al suo albero di Natale. Questa vittoria arriva a pochi giorni dall'ottenimento dell'Ambrogino D'Oro, le onorificenze conferite dal comune di Milano ai cittadini che si sono distinti nel corso dell'anno per civica benemerenza. Tra l'altro Fedez e sua moglie Chiara Ferragni sono anche stati inseriti da Vanity Fair nella lista dei personaggi italiani più influenti dell'anno.