Feel Good, Netflix rinnova la dramedy per una seconda e ultima stagione

Netflix ha rinnovato ufficialmente Feel Good, acclamata dramedy semiautobiografica creata dai comedian canadesi Mae Martin e Joe Hampson. Lo show, che vanta un punteggio di 100% su Rotten Tomatoes, tornerà sulla piattaforma per una seconda e ultima stagione.

La serie vede Mae Martin nei panni di Mae, talento emergente del circuito stand-up e tossicodipendente in via di recupero la cui dipendenza e intenso romanticismo dominano ogni singola parte della sua vita. Quando incontra la pragmatica (e finora eterosessuale) George, entrambe rimangono subito colpite l'una dall'altra: inizia così un'inebriante storia d'amore mentre Mae si destreggia tra la relazione con i suoi genitori, i suoi compagni tossicodipendenti del gruppo di supporto, i colleghi del club di stand-ip locale e cerca di trasformare la sua relazione con George in un rapporto sano.

Nella seconda stagione, la storia d'amore tra Mae e George va avanti mentre la protagonista lotta contro i fantasmi del suo passato e Geroge cerca di reinventarsi nel presente. Nel cast troviamo anche Lisa Kudrow (Friends) nei panni della mamma di Mae "Linda", Adrian Lukis nei panni del padre "Malcolm" e Sophie Thompson nel ruolo di "Maggie".

