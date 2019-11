Felicity Smoak torna in scena per il series finale di Arrow!

Tempo di addii, ma anche di reunion insperate: il finale di Arrow sarà sicuramente causa di più di una lacrima versata da parte dei fan della serie targata The CW, soprattutto se prima di dirsi addio ci sarà qualche inevitabile momento amarcord da smaltire.

Se il finale di una serie è il momento giusto (nonché l'ultimo) per voltarsi indietro a fare un resoconto del lavoro svolto nel corso degli anni, infatti, vuol dire allora che è anche il momento giusto per dire addio a personaggi che, forse, non erano stati salutati come si deve.

È il caso di Felicity Smoak, storica fiamma di Oliver che ci aveva salutato con il finale della settima stagione, non chiudendo però le porte ad un eventuale ritorno per una comparsa durante la stagione finale dello show. Ritorno che, a quanto pare, è destinato a concretizzarsi: secondo quanto anticipato da Entertainment Weekly, infatti, il personaggio interpretato da Emily Bett Rickards farà ritorno in occasione del finale dell'ottava e ultima stagione di Arrow.

L'annuncio è stato dato tramite Twitter e tra i commenti è subito esploso il giubilio dei fan, evidentemente entusiasti di poter vedere un'ultima volta insieme la coppia che diede di fatto vita al Team Arrow. Il promo del quarto episodio, intanto, è già disponibile online; il produttore esecutivo Marc Guggenheim ha invece spiegato il significato del titolo dell'ultimo episodio.